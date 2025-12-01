Индийские НПЗ возобновляют закупки нефти из РФ, но со значительными скидками, - Bloomberg

По данным источников агентства, покупки были осуществлены у новых торговых структур, оплата осуществлялась в дирхамах ОАЭ и долларах США, и Россия в таком случае может заработать в среднем около 40-45 долларов за баррель.

Эти покупки подтверждают осторожное возвращение к российской нефти среди некоторых индийских нефтеперерабатывающих заводов, хотя общие спотовые закупки остаются ограниченными, поскольку НПЗ оценивают изменение санкционного ландшафта.

Неопределенное количество грузов было обеспечено со скидкой около 5 долларов за баррель от новых торговых организаций. Для сравнения, месяц назад скидка составляла 3 доллара за баррель.

По словам источников, общий объем закупок Индией вряд ли превысит треть своего темпа в течение большей части этого года, то есть он не превысит 600 тысяч баррелей в день. Закупки санкционным нефтеперерабатывающим заводом Nayara Energy Ltd., частично принадлежащим ПАО "Роснефть", обычно составляют более половины этой суммы.

По словам источников, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы, такие как Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd., продолжают полностью избегать российской сырой нефти.

Частный нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в конце ноября также заявил, что прекратит переработку российской нефти на части своего гигантского нефтеперерабатывающего завода Jamnagar.