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В Индии подтвердили визит Моди в Украину

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину. Эту информацию подтвердило Министерство иностранных дел Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI и Reuters.

Хотя дата визита в Украину пока не объявлена, индийские СМИ сообщают, что он может состояться в конце этой недели. При этом в МИД Индии заявили, что подробности поездки будут сообщены в течение понедельника, 19 августа. 

Визит проходит на фоне сложного баланса, который Моди пытается поддерживать между исторически теплыми отношениями с Москвой и стремлением укрепить партнерство с западными странами для сдерживания Китая, регионального соперника Индии.

С начала войны в Украине индийское правительство избегает прямого осуждения российского вторжения, призывая стороны к диалогу для разрешения конфликта. Июльский визит Моди в Москву произошел вскоре после того, как российский артобстрел унес жизни более трех десятков человек в Украине и сильно повредил детскую больницу в Киеве. Это вызвало осуждение со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

Индия сохраняет тесные связи с Россией со времен холодной войны, когда Москва стала ключевым поставщиком оружия для Нью-Дели. После начала конфликта в Украине Россия также стала крупным поставщиком нефти в Индию по сниженным ценам, что обеспечило Индии значительные экономические выгоды и поддержало российскую экономику на фоне западных санкций.

Однако, несмотря на эти связи, Индия сталкивается с давлением со стороны западных держав, стремящихся укрепить отношения с Нью-Дели в противовес Китаю и его растущему влиянию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индия входит в “четверку” (QUAD) вместе с США, Японией и Австралией, которая позиционирует себя как противовес Китаю.

Визит Моди в Украину

Как сообщало издание Wionews, визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину, вероятно, состоится во второй половине августа.

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Моди и пригласил его посетить Украину. Этот визит станет первым с момента начала полномасштабного вторжения России.

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ИндияВизит в Украину