В Индии не любят США, но Китай не любят еще больше, - эксперт

"В Индии США не любят, но Китай не любят еще больше", – сказал он.

По его словам, это определяет, в том числе политику Индии и ее интересы. "И именно через призму боязни Китая и через усиление связей Китая и России, думаю, что Индия все же будет понемногу дрейфовать в сторону Украины и Запада", - считает Ус.

По мнению эксперта, в странах Глобального Юга есть три примера нейтралитета по войне России против Украины. "Это пророссийский нейтралитет Китая, это проукраинский нейтралитет Турции и это действительно классический нейтралитет Индии", - говорит Ус.