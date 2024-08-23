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В Индии не любят США, но Китай не любят еще больше, - эксперт

Фото: Индия не любит Китай еще больше, чем США
Автор: Роман Кот, Александр Белоус

Усиление связей Китая и России вызывает беспокойство в Индии. Поэтому страна будет понемногу дрейфовать в сторону Украины и Запада.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"В Индии США не любят, но Китай не любят еще больше", – сказал он.

По его словам, это определяет, в том числе политику Индии и ее интересы. "И именно через призму боязни Китая и через усиление связей Китая и России, думаю, что Индия все же будет понемногу дрейфовать в сторону Украины и Запада", - считает Ус.

По мнению эксперта, в странах Глобального Юга есть три примера нейтралитета по войне России против Украины. "Это пророссийский нейтралитет Китая, это проукраинский нейтралитет Турции и это действительно классический нейтралитет Индии", - говорит Ус.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди едет в Киев, где, по его словам, он "поделится взглядами" на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.

Моди приезжал в Москву к Путину 8-9 июля. Этот визит вызвал критику со стороны США и президента Украины Владимира Зеленского, поскольку совпал с российским ударом по детской больнице Охматдет в Киеве.

Подробнее о визите читайте в материале РБК-Украина "Зачем премьер Индии Моди приехал в Украину и повлияет ли его визит на ход войны".

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