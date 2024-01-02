Индия увеличила закупки нефти у Саудовской Аравии из-за проблем с поставками из РФ, - СМИ

Издание пишет, что по меньшей мере пять партий нефти сорта "Сокол" направились в другие места.

Индийская нефтяная корпорация, которая должна была получить нефть "Сокол", была вынуждена отказаться от своих запасов и закупать нефть на Ближнем Востоке, чтобы восполнить дефицит.

Импорт российской нефти падает

Ведущий нефтеперерабатывающий завод IOC - единственная государственная компания, которая заключила ежегодное соглашение по покупке различных российских сортов нефти, включая "Сокол", у российской нефтяной компании "Роснефть".

Импорт нефти Индии из России в декабре снизился на 16-22%. Однако импорт саудовской нефти вырос примерно на 4%.

"Ежемесячный импорт российской нефти в Индию снизился на 22% до 1,21 миллиона баррелей в сутки в декабре, а другое агентство по отслеживанию потоков нефти показывает снижение на 16% до 1,39 миллиона баррелей в сутки", - говорится в материале.

Экспорт российской нефти

Доходы от экспорта нефти являются основой для российского бюджета и позволяют поддерживать военную экономику Москвы.

ЕС запретил импорт из России доставляемой морским путем сырой нефти и очищенных нефтепродуктов. Последствия запрета на нефть для России значительны. Около половины ее совокупного экспорта нефти направлялись в ЕС. В 2021 году ЕС импортировал нефти на сумму 71 млрд евро: сырую нефть (48 млрд евро) и продукты нефтепереработки (23 млрд евро) из России. Потеря этого ведущего прибыльного рынка имеет значительное структурное влияние на Россию, бюджет которой в значительной степени зависит от нефтяных доходов.

В то же время, индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличающейся от доллара, и не имеет краткосрочного решения.