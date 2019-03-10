Індія заявила про збитий пакистанському безпілотник

За останні кілька днів це третя спроба Пакистану направити безпілотник в Індію

Индийские военные сбили над штатом Раджастхан беспилотный летательный аппарат, запущенный с пакистанской территории, в связи с эскалацией конфликта Индии и Пакистана. Об этом заявили в вооруженных силах страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Indian Express.

В Индии завили, что беспилотник нарушил индийское воздушное пространство вечером 9 марта, и после обнаружения аппарат сразу сбили.

По информации источников, за последние несколько дней это третья попытка Пакистана направить беспилотник в Индию.

Напомним, 4 марта индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник после того, как тот нарушил воздушное пространство страны в районе города Биканер в штате Раджастхан.

Очередной виток конфликта Индии и Пакистана произошел из-за атаки в Кашмире террористов на колонну Центральных резервных сил полиции в середине февраля, в результате чего погибли десятки индийских военных. После этого премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом".