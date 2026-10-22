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Индия заявила о поддержке мира в Украине

14:45 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал поддерживать усилия для мира в Украине. Он сказал это в Нью-Дели после встречи с польским коллегой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Моди с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Лидеры подвели итоги переговоров, на которых говорили о развитии двустороннего сотрудничества.

"Помним о том, что происходит в Украине. Мы будем поддерживать все усилия, направленные на достижение мира", - заявил Моди.

Он подчеркнул, что индийско-польское стратегическое партнерство открывает новые возможности. Это партнерство началось во время визита Моди в Варшаву в августе 2024 года.

По словам индийского премьера, это касается и перспективы соглашения о свободной торговле между Индией и Евросоюзом. Она должна вступить в силу в 2027 году.

Туск в свою очередь отметил помощь Польше индийским студентам, которые были в Украине после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Мы будем работать вместе, чтобы Индия, Польша и Европа были безопасны и максимально независимы от государств, которые доминируют в этих сферах", - отметил Туск.

Напомним, Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возобновлении гражданского судоходства в Черном море.

Эти страны предложили безопасный проход для судов под флагами, а морской экспорт украинского зерна остановился еще в августе.

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