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Індія може зайняти місце Росії у глобальних індексах облігацій, - Bloomberg

Фото: Індія може зайняти місце Росії у глобальних індексах облігацій (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільші банки планують включити облігації Індії до глобальних індексів, і однією з причин для цього є виключення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За наявною інформацією, Morgan Stanley планує в середині вересня оголосити про приєднання Індії до індексу облігацій ринків JPMorgan Chase & Co, що розвиваються. Індія має найбільший ринок облігацій серед економік, що розвиваються, який не охоплюється глобальними індексами.

Goldman Sachs Group припускає, що подібна заява буде зроблена у четвертому кварталі цього року, а включення - у другому чи третьому кварталі 2023 року. В обох банках розраховуватимуть на 10% частки Індії. Потік потенційних інвестицій вони оцінюють у $30 млрд.

Індійські суверенні облігації мають високу прибутковість, і включення їх у глобальні індекси зробить інвестиції простішими для закордонних інвесторів. Сприяти прогресу зараз може виключення з цих індексів Росії після початку війни в Україні.

Росія втратила можливість виконувати свої зобов'язання щодо єврооблігацій у валюті, після того, як США не продовжило потрібну ліцензію.

Нагадаємо, що Індія ввела в дію новий авіаносець з російськими літаками.

Також Індія може приєднатися до ініціативи G7 щодо ліміту цін на російську нафту.

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