Индия закрыла десятки аэропортов из-за напряжения с Пакистаном, - Reuters

Сейчас количество закрытых аэропортов превышает 25. Частная взлетно-посадочная полоса в Мундри была закрыта для гражданских полетов последней. По словам собеседников Bloomberg, правительство Индии ранее приказало закрыть 16 аэропортов для гражданского использования, но в конце концов расширило список, чтобы продемонстрировать растущее восприятие угрозы.

Аэропорты закрыли в городах: Мундри, Джамнагари, Чандигарх, Шимла, Сринагар, Лех, Амритсар, Джамнагар, Джайсалмер и Порбандар в северной и западной частях страны. Интересно и то, что

взлетно-посадочная полоса в Мундри является "воротами" к крупнейшему частному коммерческому порту Индии, а в Джамнагаре - обеспечивает доступ к нефтеперерабатывающему заводу компании Reliance Industries Ltd;

в Бхатинде, где также был закрыт аэропорт, расположен нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий государственной Hindustan Petroleum Corp. и Mittal Energy Investment Pte.

Также отмечается, что из-за угрозы конфликта крупнейшие европейские авиакомпании уже изменили свои маршруты полетов, а United Airlines Holdings Inc. отменила рейсы в Индию.

"Обходные пути сделали перелеты между Европой, Ближним Востоком и Азией длиннее, в некоторых случаях на целых 100 минут, что привело к увеличению расходов из-за дополнительного сжигания топлива", - добавляет Bloomberg.