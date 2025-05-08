Индия закрыла десятки аэропортов из-за напряжения с Пакистаном, - Reuters

Индия закрыла аэропорты, расположенные поблизости с Пакистаном, в связи с ростом напряженности в отношениях между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сейчас количество закрытых аэропортов превышает 25. Частная взлетно-посадочная полоса в Мундри была закрыта для гражданских полетов последней. По словам собеседников Bloomberg, правительство Индии ранее приказало закрыть 16 аэропортов для гражданского использования, но в конце концов расширило список, чтобы продемонстрировать растущее восприятие угрозы.
Аэропорты закрыли в городах: Мундри, Джамнагари, Чандигарх, Шимла, Сринагар, Лех, Амритсар, Джамнагар, Джайсалмер и Порбандар в северной и западной частях страны. Интересно и то, что
Также отмечается, что из-за угрозы конфликта крупнейшие европейские авиакомпании уже изменили свои маршруты полетов, а United Airlines Holdings Inc. отменила рейсы в Индию.
"Обходные пути сделали перелеты между Европой, Ближним Востоком и Азией длиннее, в некоторых случаях на целых 100 минут, что привело к увеличению расходов из-за дополнительного сжигания топлива", - добавляет Bloomberg.
Индия и Пакистан на протяжении многих десятилетий ведут территориальный спор относительно региона Кашмир, каждая из стран считает его частью своей территории и контролирует отдельные его участки.
Во второй половине апреля напряжение между этими государствами вновь возросло после нападения вооруженной группы на туристов в районе Пахалгам. В результате этого погибли 25 граждан Индии и 1 гражданин Непала.
Индийская сторона возложила ответственность за нападение на Пакистан, который, в свою очередь, отрицает любую причастность. После этого индийские власти заявили о возможном выходе из Договора о водах Инда, а впоследствии заблокировали дамбы, расположенные у границы с Пакистаном.
В ночь с 6 на 7 мая Индия сообщила о начале военной операции и нанесла удары по объектам, которые она считает террористическими, на территории Пакистана. В ответ пакистанские силы также осуществили атаки. Подробнее об этом - в нашем материале.
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