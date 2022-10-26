Индия призвала не допустить "ядерного варианта" в ходе войны в Украине

Министр обороны Индии Раджнат Сингх в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил о необходимости воздержаться от "ядерного варианта" в войне на территории Украины. Причем к нему не должна прибегать "ни одна из сторон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"(Министр, - ред.) подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего разрешения конфликта. Он указал, что ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества", - цитирует CNN заявление Министерства обороны Индии.

Также сообщается, что Шойгу в разговоре с Сингхом заявил о якобы опасениях по поводу возможных провокаций с применением "грязной бомбы".