Індія запровадила мита на товари із США

Індія запровадила додаткові мита на низку товарів, які ввозяться зі Сполучених Штатів Америки з 16 червня. Про це заявило індійське Міністерство фінансів, передає РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

Згідно з ухваленим рішенням, заходи торкнуться 28 товарів, зокрема мито на ввезені з США яблука становитиме 70%, також обкладуть митом мигдаль і волоський горіх.

В Індії розраховують отримати від упровадження зазначених заходів близько 220 млн доларів.

Запровадження країною додаткових мит стало відповіддю на скасування США торговельних пільг.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Індія не надала рівного доступу до своїх ринків.

Нагадаємо, минулого тижня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення про запровадження нових мит щодо Мексики відкладене на невизначений термін завдяки угоді, якої дійшли сторони в результаті переговорів. Зокрема, Мексика погодилася приймати більше мігрантів, які шукають притулку в США, поки вони чекають на рішення американської влади.