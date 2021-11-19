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Індія відновлює експорт вакцин в рамках COVAX

Автор: Марія Кучерявець

Індія схвалила експорт вакцин від коронавірусу до бідних країн у рамках програми COVAX. Постачання вже заплановані на грудень поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Індійський уряд дозволив експорт 10 мільйонів доз вакцини Covishield через глобальну програму обміну вакцинами COVAX. Постачання розпочнеться наступного місяця, вперше з квітня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Індія також схвалила експорт 20 мільйонів доз вакцини Novavax проти COVID-19, виробленої Інститутом сироватки Індії (SII). Зазначено, що сам препарат ще не отримав схвалення на використання в країні.

Нагадаємо, 24 березня Індія призупинила експорт вакцин від коронавірусу через різкий попит на препарати у середині держави.

Однак у вересні міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія заявив про плани щодо відновлення експорту вакцин від коронавірусу.

Зазначимо, що на сьогодні та Індії отримали першу дозу вакцини 81% дорослого населення, а дві дози до 41%.

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ІндіяВакцина від коронавірусу