UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Индия возобновляет экспорт вакцин в рамках COVAX

Автор: Мария Кучерявец

Индия одобрила экспорт вакцин от коронавируса в бедные страны в рамках программы COVAX. Поставки уже запланированы на декабрь текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Индийское правительство разрешило экспорт 10 миллионов доз вакцины Covishield через глобальную программу обмена вакцинами COVAX. Поставка начнется в следующем месяце, впервые с апреля", - говорится в сообщении.

Кроме того, Индия также одобрила экспорт 20 миллионов доз вакцины Novavax против COVID-19, выработанной Институтом сыворотки Индии (SII). Указано, что сам препарат еще не получил одобрения на использование в стране.

Напомним, 24 марта Индия приостановила экспорт вакцин от коронавируса из-за резкого спроса на препараты внутри государства.

Однако в сентябре министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил о планах по восстановлению экспорта вакцин от коронавируса.

Отметим, что на сегодня и Индии получили первую дозу вакцины 81% взрослого населения, а две дозы до 41%.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияВакцина от коронавируса