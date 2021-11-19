Індія відновлює експорт вакцин в рамках COVAX

Індія схвалила експорт вакцин від коронавірусу до бідних країн у рамках програми COVAX. Постачання вже заплановані на грудень поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Індійський уряд дозволив експорт 10 мільйонів доз вакцини Covishield через глобальну програму обміну вакцинами COVAX. Постачання розпочнеться наступного місяця, вперше з квітня", - йдеться в повідомленні. Крім того, Індія також схвалила експорт 20 мільйонів доз вакцини Novavax проти COVID-19, виробленої Інститутом сироватки Індії (SII). Зазначено, що сам препарат ще не отримав схвалення на використання в країні.