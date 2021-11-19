Индия возобновляет экспорт вакцин в рамках COVAX

Индия одобрила экспорт вакцин от коронавируса в бедные страны в рамках программы COVAX. Поставки уже запланированы на декабрь текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Индийское правительство разрешило экспорт 10 миллионов доз вакцины Covishield через глобальную программу обмена вакцинами COVAX. Поставка начнется в следующем месяце, впервые с апреля", - говорится в сообщении. Кроме того, Индия также одобрила экспорт 20 миллионов доз вакцины Novavax против COVID-19, выработанной Институтом сыворотки Индии (SII). Указано, что сам препарат еще не получил одобрения на использование в стране.