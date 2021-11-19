Индия возобновляет экспорт вакцин в рамках COVAX
Индия одобрила экспорт вакцин от коронавируса в бедные страны в рамках программы COVAX. Поставки уже запланированы на декабрь текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Индийское правительство разрешило экспорт 10 миллионов доз вакцины Covishield через глобальную программу обмена вакцинами COVAX. Поставка начнется в следующем месяце, впервые с апреля", - говорится в сообщении.
Кроме того, Индия также одобрила экспорт 20 миллионов доз вакцины Novavax против COVID-19, выработанной Институтом сыворотки Индии (SII). Указано, что сам препарат еще не получил одобрения на использование в стране.
Напомним, 24 марта Индия приостановила экспорт вакцин от коронавируса из-за резкого спроса на препараты внутри государства.
Однако в сентябре министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил о планах по восстановлению экспорта вакцин от коронавируса.
Отметим, что на сегодня и Индии получили первую дозу вакцины 81% взрослого населения, а две дозы до 41%.