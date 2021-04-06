Індія може відновити постачання вакцини Covishield в червні
Одна з найбільших у світі компаній з виробництва вакцин Serum Institute зможе відновити експорт вакцин від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca) до червня. Однак за умови, що в Індії перестане збільшуватися захворюваність COVID-19.
Про це заявив виконавчий директор інституту Адар Пунавалла в інтерв'ю виданню Associated Press.
Він заявив, що компанія "вирішила тимчасово зробити Індію пріоритетом на поставку вакцин, - ред.) на два місяці" і сподівається потім відновити експорт.
Пунавалла зазначив, що він отримує безліч повідомлень від глав держав з вимогою відновити експорт вакцин від коронавірусу.
"Мені довелося ввічливо пояснити всім ситуацію", - сказав він, додавши, що більшість світових лідерів зрозуміли ситуацію, оскільки вони стикаються з такими ж проблемами - потребами внутрішньої політики та питаннями, піднятими опозиційними партіями та громадськістю.
При цьому глава індійської компанії не виключив, що термін затримок постачання вакцин в інші країни може збільшитися.
"Нам доведеться продовжувати постачання в Індію (якщо ріст захворюваності не зменшиться, - ред.), а не куди-небудь ще. Тому що ми повинні захищати нашу націю", - підкреслив він.
Компанія Serum Institute є ключовим постачальником програми ООН COVAX, яка спрямована на справедливий розподіл вакцин у світі. 25 березня COVAX оголосив про серйозний збій у розгортанні вакцинації, тому що сплеск інфекцій в Індії змусив Serum Institute зосередитися на задоволення внутрішнього попиту, що призвело до затримки глобальних поставок до 90 млн доз.
Нагадаємо, раніше Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу Covishield. Експорт відновлять після того, як повністю вакцинують населення Індії.
Зазначимо, що в Україні вакцинація почалася в кінці лютого препаратом індійського виробництва за технологіями AstraZeneca - Covishield. Україна отримала першу партію цієї вакцини в розмірі 500 тисяч доз. У МОЗ заявили, що всі вони будуть використані для введення першої дози.