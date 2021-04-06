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Индия может возобновить поставки вакцины Covishield в июне

Новина українською → Нью-Дели, Вторник 06 апреля 2021 19:28
Индия может возобновить поставки вакцины Covishield в июне Фото: поставки вакцины Covishield могут возобновить в июне (пресс-служба Киевской ОГА)
Автор: РБК-Украина

Одна из крупнейших в мире компаний по производству вакцин Serum Institute сможет возобновить экспорт вакцин от коронавируса CoviShield (AstraZeneca) к июню. Однако при условии, что в Индии перестанет увеличиваться заболеваемость COVID-19.

Об этом заявил исполнительный директор института Адар Пунавалла в интервью изданию Associated Press.

Он заявил, что компания "предпочла временно сделать Индию приоритетом (на поставку вакцин, - ред.) на два месяца" и надеется затем возобновить экспорт.

Пунавалла отметил, что он получает множество сообщений от глав государств с требованием возобновить экспорт вакцин от коронавируса.

"Мне пришлось вежливо объяснить всем ситуацию", - сказал он, добавив, что большинство мировых лидеров поняли ситуацию, поскольку они сталкиваются с такими же проблемами - потребностями внутренней политики и вопросами, поднятыми оппозиционными партиями и общественностью.

При этом глава индийской компании не исключил, что срок задержек поставки вакцин в другие страны может увеличиться.

"Нам придется продолжать поставки в Индию (если рост заболеваемости не уменьшится, - ред.), а не куда-нибудь еще. Потому что мы должны защищать нашу нацию", - подчеркнул он.

Компания Serum Institute является ключевым поставщиком программы ООН COVAX, которая направлена на справедливое распределение вакцин в мире. 25 марта COVAX объявил о серьезном сбое в развертывании вакцинации, потому что всплеск инфекций в Индии заставил Serum Institute сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса, что привело к задержке глобальных поставок до 90 млн доз.

Напомним, ранее Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Covishield. Экспорт возобновят после того, как полностью вакцинируют население Индии.

Отметим, что в Украине вакцинация началась в конце февраля препаратом индийского производства по технологиям AstraZeneca - Covishield. Украина получила первую партию этой вакцины в размере 500 тысяч доз. В Минздраве заявили, что все они будут использованы для введения первой дозы.

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