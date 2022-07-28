Індія відновить імпорт соняшникової олії з України, - Bloomberg

Індія, яка є найбільшим у світі імпортером соняшникової олії, має намір з вересня відновити поставки з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Повідомляється, що після запуску "зернового коридору" по Чорному морю Індія розраховує на поставки від 50 000 до 60 000 тонн соняшникової олії.

"Ми почали отримувати пропозиції на серпневі поставки, але все залежатиме від наявності суден. Україна має достатні запаси олійних культур для переробки", - зазначив головний виконавчий директор трейдерської компанії Sunvin Group Сандіп Баджорія.

Імпорт соняшникової олії з України було припинено з квітня через російське вторгнення. У попередні роки на Україну припадало майже 74% поставок до Індії.