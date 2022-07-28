ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Індія відновить імпорт соняшникової олії з України, - Bloomberg

Новость на русском →
Діливши, Четвер 28 липня 2022 19:24
Індія відновить імпорт соняшникової олії з України, - Bloomberg Фото: імпорт відновиться після запуску зернового коридору (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Індія, яка є найбільшим у світі імпортером соняшникової олії, має намір з вересня відновити поставки з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що після запуску "зернового коридору" по Чорному морю Індія розраховує на поставки від 50 000 до 60 000 тонн соняшникової олії.

"Ми почали отримувати пропозиції на серпневі поставки, але все залежатиме від наявності суден. Україна має достатні запаси олійних культур для переробки", - зазначив головний виконавчий директор трейдерської компанії Sunvin Group Сандіп Баджорія.

Імпорт соняшникової олії з України було припинено з квітня через російське вторгнення. У попередні роки на Україну припадало майже 74% поставок до Індії.

Нагадаємо, раніше заступник генсека ООН Мартін Гріффітс заявив, що перше судно з зерном по коридору в Чорному морі може відправитися вже завтра, 29 липня. Вантаж попрямує до Сомалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море Індія
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України