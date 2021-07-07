Індія може відновити експорт вакцин AstraZeneca в липні

GAVI наголосив, що попит на препарат AstraZeneca у світі значно зріс.

"Ми сподіваємося, що постачання вакцини відновиться вже з цього кварталу, однак на даному етапі це не може бути гарантовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що COVAX, який забезпечує багато країн дозами вакцин від коронавірусу і сильно пов'язаний з Інститутом сироватки Індії, значно постраждав після того, як індійська сторона у квітні заборонила експорт вакцин через спалах епідемії COVID-19.