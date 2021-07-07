Индия может возобновить экспорт вакцин AstraZeneca в июле

GAVI отметил, что спрос на препарат AstraZeneca в мире значительно возрос.

"Мы надеемся, что поставки вакцины возобновятся уже с этого квартала, однако на данном этапе это не может быть гарантировано",- говорится в сообщении.

Отмечено, что COVAX, который обеспечивает многие страны дозами вакцин от коронавируса и сильно связан с Институтом сыворотки Индии, значительно пострадал после того, как индийская сторона в апреле запретила экспорт вакцин из-за вспышки эпидемии COVID-19.