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Індія може відновити експорт вакцин AstraZeneca в липні

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Нью-Делі, Середа 07 липня 2021 10:46
Індія може відновити експорт вакцин AstraZeneca в липні Фото: Індія може відновити експорт вакцин AstraZeneca в липні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) висловив надію на те, що Індія зможе відновити з цього місяця експорт AstraZeneca. Водночас індійське представництво прогнозує відновлення постачання вакцин лише в кінці поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

GAVI наголосив, що попит на препарат AstraZeneca у світі значно зріс.

"Ми сподіваємося, що постачання вакцини відновиться вже з цього кварталу, однак на даному етапі це не може бути гарантовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що COVAX, який забезпечує багато країн дозами вакцин від коронавірусу і сильно пов'язаний з Інститутом сироватки Індії, значно постраждав після того, як індійська сторона у квітні заборонила експорт вакцин через спалах епідемії COVID-19.

Нагадаємо, що Індія у травні продовжила заборону на експорт вакцин.

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