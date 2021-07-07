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Индия может возобновить экспорт вакцин AstraZeneca в июле

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Нью-Дели, Среда 07 июля 2021 10:46
Индия может возобновить экспорт вакцин AstraZeneca в июле Фото: Индия может возобновить экспорт вакцин AstraZeneca в июле (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) выразил надежду на то, что Индия сможет восстановить с этого месяца экспорт AstraZeneca. В то же время индийское представительство прогнозирует возобновление поставок вакцин только в конце текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

GAVI отметил, что спрос на препарат AstraZeneca в мире значительно возрос.

"Мы надеемся, что поставки вакцины возобновятся уже с этого квартала, однако на данном этапе это не может быть гарантировано",- говорится в сообщении.

Отмечено, что COVAX, который обеспечивает многие страны дозами вакцин от коронавируса и сильно связан с Институтом сыворотки Индии, значительно пострадал после того, как индийская сторона в апреле запретила экспорт вакцин из-за вспышки эпидемии COVID-19.

Напомним, что Индия в мае продлила запрет на экспорт вакцин.

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