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Індія відновить експорт COVID-вакцин після піврічної перерви

Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія заявив про відновлення експорту вакцин від коронавірусу. Постачання було призупинено країною в кінці березня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За його словами, Індія розпочне експорт препаратів вже у жовтні.

Таке оголошення було зроблено напередодні візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Вашингтона на саміт лідерів США, Індії, Японії й Австралії.

Сьогодні, за інформацією видання, на цій зустрічі безпосередньо обговорюватиметься експорт вакцин.

Міністр охорони здоров'я Індії зазначив, що "країна очікує, що в жовтні вже вироблять понад 300 мільйонів доз для власної кампанії вакцинації, а надлишки доз будуть надіслані до інших держав для глобальної боротьби з коронавірусом".

"Ми допоможемо світу, і через Covax ми також виконаємо свої зобов'язання,"- резюмував Мансух Мандавія.

Нагадаємо, 24 березня Індія призупинила експорт вакцин від коронавірусу через різкий попит на препарати у середині держави.

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ІндіяВакцина від коронавірусу