Індія відновить експорт COVID-вакцин після піврічної перерви

Міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія заявив про відновлення експорту вакцин від коронавірусу. Постачання було призупинено країною в кінці березня 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
За його словами, Індія розпочне експорт препаратів вже у жовтні.
Таке оголошення було зроблено напередодні візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Вашингтона на саміт лідерів США, Індії, Японії й Австралії.
Сьогодні, за інформацією видання, на цій зустрічі безпосередньо обговорюватиметься експорт вакцин.
Міністр охорони здоров'я Індії зазначив, що "країна очікує, що в жовтні вже вироблять понад 300 мільйонів доз для власної кампанії вакцинації, а надлишки доз будуть надіслані до інших держав для глобальної боротьби з коронавірусом".
"Ми допоможемо світу, і через Covax ми також виконаємо свої зобов'язання,"- резюмував Мансух Мандавія.
Нагадаємо, 24 березня Індія призупинила експорт вакцин від коронавірусу через різкий попит на препарати у середині держави.