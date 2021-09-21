Індія відновить експорт COVID-вакцин після піврічної перерви

За його словами, Індія розпочне експорт препаратів вже у жовтні.

Таке оголошення було зроблено напередодні візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Вашингтона на саміт лідерів США, Індії, Японії й Австралії.

Сьогодні, за інформацією видання, на цій зустрічі безпосередньо обговорюватиметься експорт вакцин.

Міністр охорони здоров'я Індії зазначив, що "країна очікує, що в жовтні вже вироблять понад 300 мільйонів доз для власної кампанії вакцинації, а надлишки доз будуть надіслані до інших держав для глобальної боротьби з коронавірусом".

"Ми допоможемо світу, і через Covax ми також виконаємо свої зобов'язання,"- резюмував Мансух Мандавія.