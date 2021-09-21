UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Индия возобновит экспорт COVID-вакцин после полугодового перерыва

Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил о возобновлении экспорта вакцин от коронавируса. Поставки были приостановлены страной в конце марта 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По его словам, Индия начнет экспорт препаратов уже в октябре.

Такое объявление было сделано накануне визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон на саммит лидеров США, Индии, Японии и Австралии.

Сегодня, по информации издания, на этой встрече непосредственно будет обсуждаться экспорт вакцин.

Министр здравоохранения Индии отметил, что "страна ожидает, что в октябре уже выработают более 300 миллионов доз для собственной кампании вакцинации, а излишки доз будут отправлены в другие государства для глобальной борьбы с коронавирусом".

"Мы поможем миру, и через Covax мы также выполним свои обязательства," - резюмировал Мансух Мандавия.

Напомним, 24 марта Индия приостановила экспорт вакцин от коронавируса из-за резкого спроса на препараты внутри государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияВакцина от коронавируса