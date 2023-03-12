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Индия решила не нарушать западные санкции против РФ, - Bloomberg

Фото: Индия решила не нарушать западные санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, включая потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, правительственные органы попросили банки и трейдеров придерживаться санкций в отношении РФ. Индийские чиновники не стали официально заявлять, что они поддержат санкции и ограничение цен, наложенные на Россию странами "Большой семерки".

Индия провела подробное обсуждение с США и другими странами "Большой семерки" в кулуарах встречи стран "Большой двадцатки", и они удовлетворены действиями Дели, сказал один из собеседников.

Индия и Китай стали основными покупателями российской нефти с тех пор, как Россия начала войну в Украине. При этом еще за год до того Индия практически не покупала российскую нефть, а сегодня этот рынок стал одним из ключевых для Москвы.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия совершают большинство нефтяных сделок не в долларах, а в других валютах из-за западных санкций.

Кроме того, в Белом доме заявили, что удовлетворены эффектом "потолка" на российскую нефть.

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