RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Индия требует "гибкости" в санкциях G7 против российских алмазов, - Reuters

Архивное фото: Индия требует "гибкости" в санкциях G7 против российских алмазов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Индия и крупнейший в мире производитель необработанных алмазов De Beers требуют ясности и гибкости от стран "Большой семерки" в реализации запрета на импорт российских драгоценных камней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Страны "Большой семерки" в среду объявили о прямом запрете на российские алмазы с 1 января, за которым последуют поэтапные ограничения на косвенный импорт российских драгоценных камней примерно с 1 марта. Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов по объему с долей 30% общемирового рынка.

Реализация во многом будет зависеть от Индии, которая хочет свести к минимуму потенциальные сбои в работе небольших алмазных компаний, в которых работают миллионы людей.

"Мы недовольны объявленными сроками введения ограничений", - сказал председатель Совета по содействию экспорту ювелирных изделий с драгоценными камнями Випул Шах.

Он добавил, что эти сроки должны быть более гибкими.

Что говорят в компании De Beers

"Пока непонятно, что именно будет происходить на каждом этапе, поэтому мы будем искать дополнительные разъяснения, прежде чем сможем рассмотреть последствия", - заявила De Beers.

Компания считает, что если намерение заключается в том, чтобы применить чисто технологическую систему сертификации и направить весь импорт алмазного сырья в "Большую семерку" через Бельгию, это нанесет вред ответственным африканским производителям, всем тем, кто зависит от кустарного горнодобывающего сектора, и всему миру в целом.

Санкции против российских алмазов

Вчера президент США Джо Байден и лидеры стран "Большой семерки" (G7) окончательно договорились о введении санкций против алмазов из России.

Канада после консультаций со странами "Большой семерки" ввела запрет на импорт российских алмазов, а также ювелирной продукции с ними.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияG7Индия