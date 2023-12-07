Индия требует "гибкости" в санкциях G7 против российских алмазов, - Reuters

Индия и крупнейший в мире производитель необработанных алмазов De Beers требуют ясности и гибкости от стран "Большой семерки" в реализации запрета на импорт российских драгоценных камней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Страны "Большой семерки" в среду объявили о прямом запрете на российские алмазы с 1 января, за которым последуют поэтапные ограничения на косвенный импорт российских драгоценных камней примерно с 1 марта. Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов по объему с долей 30% общемирового рынка.
Реализация во многом будет зависеть от Индии, которая хочет свести к минимуму потенциальные сбои в работе небольших алмазных компаний, в которых работают миллионы людей.
"Мы недовольны объявленными сроками введения ограничений", - сказал председатель Совета по содействию экспорту ювелирных изделий с драгоценными камнями Випул Шах.
Он добавил, что эти сроки должны быть более гибкими.
"Пока непонятно, что именно будет происходить на каждом этапе, поэтому мы будем искать дополнительные разъяснения, прежде чем сможем рассмотреть последствия", - заявила De Beers.
Компания считает, что если намерение заключается в том, чтобы применить чисто технологическую систему сертификации и направить весь импорт алмазного сырья в "Большую семерку" через Бельгию, это нанесет вред ответственным африканским производителям, всем тем, кто зависит от кустарного горнодобывающего сектора, и всему миру в целом.
Вчера президент США Джо Байден и лидеры стран "Большой семерки" (G7) окончательно договорились о введении санкций против алмазов из России.
Канада после консультаций со странами "Большой семерки" ввела запрет на импорт российских алмазов, а также ювелирной продукции с ними.
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