Индия требует "гибкости" в санкциях G7 против российских алмазов, - Reuters

Страны "Большой семерки" в среду объявили о прямом запрете на российские алмазы с 1 января, за которым последуют поэтапные ограничения на косвенный импорт российских драгоценных камней примерно с 1 марта. Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов по объему с долей 30% общемирового рынка.

Реализация во многом будет зависеть от Индии, которая хочет свести к минимуму потенциальные сбои в работе небольших алмазных компаний, в которых работают миллионы людей.

"Мы недовольны объявленными сроками введения ограничений", - сказал председатель Совета по содействию экспорту ювелирных изделий с драгоценными камнями Випул Шах.

Он добавил, что эти сроки должны быть более гибкими.

Что говорят в компании De Beers

"Пока непонятно, что именно будет происходить на каждом этапе, поэтому мы будем искать дополнительные разъяснения, прежде чем сможем рассмотреть последствия", - заявила De Beers.

Компания считает, что если намерение заключается в том, чтобы применить чисто технологическую систему сертификации и направить весь импорт алмазного сырья в "Большую семерку" через Бельгию, это нанесет вред ответственным африканским производителям, всем тем, кто зависит от кустарного горнодобывающего сектора, и всему миру в целом.

Санкции против российских алмазов

Вчера президент США Джо Байден и лидеры стран "Большой семерки" (G7) окончательно договорились о введении санкций против алмазов из России.

Канада после консультаций со странами "Большой семерки" ввела запрет на импорт российских алмазов, а также ювелирной продукции с ними.