Канада ввела запрет на прямой импорт российских алмазов

Канада после консультаций со странами "Большой семерки" ввела запрет на импорт российских алмазов, а также ювелирной продукции с ними.

Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Реализация этого запрета в сотрудничестве с нашими партнерами по "Большой семерке" посылает России четкий сигнал: мы не потерпим использования российских доходов от алмазов для финансирования войны. Мы призываем президента (РФ Владимира – ред.) Путина немедленно положить конец этой неоправданной агрессивной войне против Украины. Мы продолжим поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", - заявила Жоли.

Сообщается, что Канада продолжит работать со своей «Большой семеркой» и другими международными партнерами над внедрением комплексных мер контроля и проверки для запрета российских алмазов.

Запрет российских алмазов

Ранее президент США Джо Байден и лидеры стран "Большой семерки" согласились ввести запрет на российские алмазы. Запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2024 года, затем в течение года постепенно будет внедряться эмбарго на оборот камней.

Согласно новым мерам, страны запретят непромышленные алмазы из России до января, а российские алмазы, продаваемые третьими странами, - с марта.

Евросоюз также работает над запретом алмазов из РФ. По данным The Guardian, в центре предложений Еврокомиссии, которые еще должны быть одобрены лидерами ЕС на следующем саммите в декабре, лежат шаги, направленные на перекрытие коммерческих доходов России. В их число входит полный запрет на продажу внутри блока российских алмазов и ювелирных изделий с использованием драгоценных камней сибирских рудников.