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Индия отказалась принимать танкер с российской нефтью

Украина, Пятница 28 марта 2025 13:06
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Индия отказалась принимать танкер с российской нефтью Фото: Индия запретила вход танкеру с российской нефтью (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Танкеру, перевозившему российскую сырую нефть для государственной индийской нефтяной корпорации, отказано во входе в местный порт. У танкера отсутствует надлежащая документация о его мореходных качествах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Судно Andaman Skies под гондурасским флагом, построенное в 2004 году, загрузило 767 тысяч баррелей в Мурманске 24 февраля и должно было быть разгружено в Вадинаре 30 марта.

Индийские правила требуют, чтобы танкеры старше 20 лет имели сертификат мореходности, выданный членом Международной ассоциации классификационных обществ или организацией, уполномоченной местным регулятором. Судно было сертифицировано местной консалтинговой компанией Dakar Class, которая не признана индийскими властями.

В настоящее время судно находится в Аравийском море между Оманом и Индией, все еще полностью загруженное, и, по-видимому, прекратило плавание, показывают данные отслеживания судов.

По словам источников, в прошлом году судну разрешили зайти в индийский порт, поскольку на тот момент оно не прослужило и 20 лет.

Индия является важным пунктом назначения для морских поставок российской сырой нефти после вторжения Москвы на Украину в 2022 году, и потоки импорта страны пристально изучаются рынком, поскольку многие суда попали под санкции.

Тем не менее, Andaman Skies не был включен в санкционный список США по борьбе с судами, перевозящими российскую нефть, хотя он попал под санкции британских властей.

Напомним, по данным ГУР Минобороны Украины, в настоящее время российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов.

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