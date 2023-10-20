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Индия отказалась платить в юанях за российскую нефть, - Bloomberg

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Индия отвергает требование российских поставщиков нефти, которые хотят оплаты за нефть в юанях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что это связано с напряженностью в отношениях между Индией и Китаем, которая продолжает нарастать.

"По словам высокопоставленного индийского чиновника, который непосредственно участвовал в переговорах, и другого высокопоставленного сотрудника государственного нефтеперерабатывающего завода, некоторые российские поставщики нефти требуют оплаты в юанях", - говорится в материале. 

По их словам, правительство премьер-министра Нарендры Моди не согласится на эти просьбы. Почти 70% нефтеперерабатывающих заводов Индии принадлежат государству, а это означает, что им придется выполнять платежные инструкции Министерства финансов.

Индийская нефтяная корпорация, крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод, в прошлом платила юанями за российскую нефть, хотя с тех пор правительство запретило это делать.

В России вырос спрос на юани

Издание пишет, что в России есть избыточное количество индийских рупий, которые она изо всех сил пытается использовать. В то же время ее спрос на юани резко вырос в прошлом году, поскольку экономика становится все более зависимой от импорта Китая.

Российские предприятия проводят большую часть своей торговли в юанях, причем китайская валюта в этом году заменила доллар как наиболее торгуемую валюту в России.

Индийские нефтепереработчики в основном платят за импорт российской нефти в дирхамах (валюте Объединенных Арабских Эмиратов), американских долларах и небольшом количестве рупий, если цены на нефть превышают лимит в 60 долларов за баррель.

По словам высокопоставленного индийского правительственного чиновника, хотя юань иногда используется в небольших сделках, российские поставщики нефти требуют, чтобы китайская валюта была основной единицей транзакций при торговле нефтью.

Потолок цен на российскую нефть

Напомним, что с 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного предела.

Ранее Reuters сообщало, что индийское правительство не удовлетворено, что государственные НПЗ платят за импорт российской нефти в юанях. Это послужило причиной недавней задержки семи партий грузов из РФ.

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