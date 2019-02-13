Індія веде переговори з РФ про постачання винищувачів, - The Economic Times

Один винищувач обійдеться індійським ВПС у 40,2 млн доларів

Индия ведет переговоры с Российской Федерацией о поставках в короткие сроки 21 истребителя МиГ-29 из-за нехватки боевых самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Economic Times.

Изданию соответствующую информацию сообщили источники в индийском правительстве.

По их данным, переговоры начались в прошлом месяце. По словам собеседников, один истребитель обойдется индийским Военно-воздушным силам в 40,2 млн долларов, а общая сумма покупки составит 846,6 млн долларов. Отмечается, что в стоимость входит вооружение и обучение персонала.

Издание подчеркивает, что МиГ-29 стоят значительно дешевле, чем французские "Рафаль", однако российские истребители относятся к более старому поколению.

"Нам была предложена очень разумная цена и мы изучаем и оцениваем предложение", - заявили источники.

Напомним, в октябре 2018 года в Индии заявили, что опасаются американских санкций из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но собираются вести независимую политику и, возможно, закупят у РФ и другие системы вооружения.

Так, в сентябре сообщалось, что Индия в конечном итоге решила приобрести у Российской Федерации пять зенитно-ракетных комплексов С-400 стоимостью 5,43 млрд долларов.

Как писало РБК-Украина ранее, Штаты предупредили Индию, что запланированное приобретение систем ПВО С-400 у России может привести к санкциям со стороны Вашингтона.