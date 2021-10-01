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Індія посилила британцям правила в'їзду через невизнання її вакцини

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Індія, П'ятниця 01 жовтня 2021 18:44
Індія посилила британцям правила в'їзду через невизнання її вакцини Фото: Індія посилила британцям правила в'їзду через невизнання її вакцини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Індія запроваджує для британських туристів обов’язкове тестування на виявлення коронавірусу та 10-денний карантин після прибуття. Країну образило те, що Великобританія не визнала її версію вакцини AstraZeneca.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Індія, зі свого боку, вимагає, аби влада Великобританії скасувала обмеження для індійців, які повністю вакциновані препаратом AstraZeneca індійського виробництва.

Країна ображена тим, що Британія не визнає її версію вакцини AstraZeneca.

Представник МЗС Індії відзначає, що усі туристи з Великобританії, незалежно від статусу вакцинації, повинні будуть пройти тест на виявлення захворювання за 72 години до поїздки, ще один тест після прибуття до країни й третій - через вісім днів.

Зокрема, туристи будуть зобов’язані протягом 10 наступних днів після приїзду - пробути в самоізоляції.

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Індія Коронавірус Вакцина
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