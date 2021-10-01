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Индия ужесточила британцам правила въезда из-за непризнания ее вакцины

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Индия, Пятница 01 октября 2021 18:44
Индия ужесточила британцам правила въезда из-за непризнания ее вакцины Фото: Индия ужесточила британцам правила въезда из-за непризнания ее вакцины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Индия вводит для британских туристов обязательное тестирование на обнаружение коронавируса и 10-дневный карантин по прибытию. Страну оскорбило то, что Великобритания не признала ее версию вакцины AstraZeneca.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Индия, со своей стороны, требует, чтобы власти Великобритании отменили ограничения для индийцев, которые полностью вакцинированы препаратом AstraZeneca индийского производства.

Страна оскорблена тем, что Британия не признает ее версию вакцины AstraZeneca.

Представитель МИД Индии отмечает, что все туристы из Великобритании, независимо от статуса вакцинации, должны будут пройти тест на выявление заболевания за 72 часа до поездки, еще один тест после прибытия в страну и третий - через восемь дней.

В частности, туристы будут обязаны в течение 10 следующих дней после приезда - пробыть в самоизоляции.

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Индия Коронавирус Вакцина
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