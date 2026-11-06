Индия успешно испытала собственную квазибалистическую ракету: видео запуска

"Успешно провели летные испытания ракеты Pralay - разработки индийского производства - у побережья штата Одиша", - говорится в сообщении министра обороны Индии.

По его словам, испытания прошли в рамках оценочных тестов с участием заказчика, все поставленные цели были успешно достигнуты, что подтверждается данными, полученными с помощью различных измерительных средств на полигоне.

"Этот успешный запуск стал еще одним важным шагом по укреплению собственного оборонного потенциала Индии", - добавил глава оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что твердотопливная ракета Pralay класса "земля-земля" имеет заявленную дальность полета от 150 до 500 км. Она оснащена твердотопливным двигателем, современной системой навигации и интегрированной бортовой электроникой.

Характерной чертой квазибалистических ракет является способность двигаться по более низкой траектории, чем обычные баллистические ракеты, а также выполнять маневры, затрудняющие их обнаружение и перехват системами противоракетной обороны.