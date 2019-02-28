Індія будує тисячі бункерів уздовж кордону з Пакистаном

В Індії розраховують, що укриття зменшать панічні настрої серед населення

Индия строит более 14 тыс. бункеров для размещения в случае необходимости семей, живущих вдоль границы с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Индийские власти хотят обезопасить людей возле их домов, чтобы не эвакуировать их в случае обстрелов пакистанской артиллерии.

Представитель индийских сил обороны сообщил ,что во вторник вечером, 26 февраля, Пакистан применил оружие тяжелого калибра для обстрела более десятка пунктов вдоль фактической границы с Индией, более известной как Линия контроля, которая разделяет на две части спорный регион Кашмир.

По его словам, индийская армия осуществила ответный обстрел пакистанской территории.

Рахул Ядав, заместитель комиссара округа Пунч, сообщил, что обстрели вызвали "панику среди людей" и бункеры призваны уменьшить атмосферу страха в приграничных районах.

Напомним, представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур заявил, что