Індія будує тисячі бункерів уздовж кордону з Пакистаном

В Індії розраховують, що укриття зменшать панічні настрої серед населення
Індія будує понад 14 тис. бункерів для розміщення у разі необхідності сімей, що живуть уздовж кордону з Пакистаном в штаті Джамму і Кашмір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Індійська влада хоче убезпечити людей біля їхніх будинків, щоб не евакуювати їх у разі обстрілу пакистанської артилерії.
Представник індійських сил оборони повідомив ,що у вівторок ввечері, 26 лютого, Пакистан застосував зброю важкого калібру для обстрілу понад десяти пунктів вздовж фактичного кордону з Індією, більш відомого як Лінія контролю, яка розділяє на дві частини спірний регіон Кашмір.
З його слів, індійська армія здійснила повторний обстріл пакистанської території.
Рахул Ядав, заступник комісара округу Пунч, повідомив, що обстріли викликали паніку серед людей" і бункери покликані зменшити атмосферу страху в прикордонних районах.
Нагадаємо, представник пакистанських Збройних сил Асіф Гафур заявив, що Пакистан не хоче війни з Індією та підтвердив, що два індійських пілота були взяті в полон.