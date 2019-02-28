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Індія будує тисячі бункерів уздовж кордону з Пакистаном

Новини » Політика    28.02.2019 - 01:52
Індія будує тисячі бункерів уздовж кордону з Пакистаном
Фото: армія Індії (GettyImages)

В Індії розраховують, що укриття зменшать панічні настрої серед населення

Індія будує понад 14 тис. бункерів для розміщення у разі необхідності сімей, що живуть уздовж кордону з Пакистаном в штаті Джамму і Кашмір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індійська влада хоче убезпечити людей біля їхніх будинків, щоб не евакуювати їх у разі обстрілу пакистанської артилерії.

Представник індійських сил оборони повідомив ,що у вівторок ввечері, 26 лютого, Пакистан застосував зброю важкого калібру для обстрілу понад десяти пунктів вздовж фактичного кордону з Індією, більш відомого як Лінія контролю, яка розділяє на дві частини спірний регіон Кашмір.

З його слів, індійська армія здійснила повторний обстріл пакистанської території.

Рахул Ядав, заступник комісара округу Пунч, повідомив, що обстріли викликали паніку серед людей" і бункери покликані зменшити атмосферу страху в прикордонних районах.

Нагадаємо, представник пакистанських Збройних сил Асіф Гафур заявив, що Пакистан не хоче війни з Індією та підтвердив, що два індійських пілота були взяті в полон.

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