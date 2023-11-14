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Индия упростила процедуру экспорта зерновых из Украины

Вторник 14 ноября 2023 22:17
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Индия упростила процедуру экспорта зерновых из Украины Иллюстративное фото: Индия упростила процедуру экспорта зерновых из Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Индия добавила Украину в список стран, которые не возделывают зерновые фумигантами с метилбромидом. Это позволит освободить украинских экспортеров от дополнительной пени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Благодаря такому решению Индии украинские экспортеры освобождены от уплаты местных дополнительных платежей и имеют право экспортировать зерновые грузы при обеззараживании препаратами на основе фосфида алюминия.

"В настоящее время украинское зерно для экспорта в Республику Индия может быть обеззаражено препаратами на основе фосфида алюминия", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что ранее ввоз украинских зерновых в Индию был в значительной степени затруднен из-за наличия обязательных требований по фумигации препаратами с действующим веществом метилбромид (СН3Br).

Зерновой коридор и ограничение соседних стран ЕС

В июле 2023 года Россия заявила о выходе из зерновой сделки и начала наносить удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре. Уже 10 августа Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов.

Еврокомиссия вводила временный запрет на экспорт зерна из Украины в пять стран ЕС с начала мая по 15 сентября. Несмотря на официальную отмену Еврокомиссией, эти страны частично продлили действие эмбарго.

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Индия зерновой коридор
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