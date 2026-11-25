Россия понемногу теряет своего крупнейшего импортера нефти. Индия возвращается к закупкам энергоносителей на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Индия меньше покупает нефть РФ

Вывоз сырой нефти из стран Персидского залива достиг этой осени уровня, наблюдавшегося до начала войны в Иране. Так что поставщики агрессивно конкурируют за покупателей.

На фоне этого Индия стала активно возвращаться к традиционным источникам закупок и сократила объемы покупаемой у России нефти на 40%. Отсчет ведется с июльского рекорда в 2,8 миллиона баррелей в сутки до 1,6-1,7 миллиона баррелей, ожидаемых по итогам ноября, оценивает Kpler.

Продавцы российской нефти пытаются сохранять высокие цены, поэтому индийские НПЗ переориентировались на ближневосточные баррели, рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией на рынке.

По их словам, иракские и саудовские сорта продаются с дисконтом к эталонной марке Dubai, а российские - с премией.

Кроме того, доставка из России, где украинские дроны перерезали черноморские маршруты, обходится дорого из-за:

расстояния,

риски,

логистическую неопределенность.

В ноябре российские поставки окажутся самыми низкими с начала войны на Ближнем Востоке.

В феврале Россия и Саудовская Аравия ежедневно продавали Индии примерно одинаковые объемы сырья - около 1,05 миллиона баррелей. Третьим крупнейшим поставщиком был Ирак - 0,97 миллионов.

Но уже в марте из-за перекрытия Ормузского пролива нефтяные потоки резко изменились: Россия начала отправлять в Индию более 2 миллионов баррелей в сутки, а две ближневосточные страны - всего 0,8 миллиона в совокупности. В апреле продажи из Ирака совсем прекратились.

Россия до сих пор остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, однако объем сырья вернулся на уровне 2023-2025 годов. Тогда они колебались от 1,4 миллиона до не более 2 миллионов баррелей в сутки.