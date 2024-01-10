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Индия сократила закупки российской нефти и готова ее полностью заменить, - Reuters

Фото: Индия может отказаться от импорта российской нефти (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Индийские государственные нефтеперерабатывающие предприятия Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp стремятся увеличить импорт сырой нефти из Саудовской Аравии. Это происходит на фоне сокращения закупок Нью-Дели российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, эти две нефтеперерабатывающие компании Индии намерены добыть еще 1 миллион баррелей нефти в Saudi Aramco (2222.SE) в феврале.

Один из источников сообщил, что Indian Oil Corp ищет больше нефти в Саудовской Аравии и Западной Африке частично из-за проблем с покупкой российской легкой малосернистой нефти "Сокол" в связи с проблемами с платежами.

Ранее Indian Oil Corp получала 6-7 грузов нефти "Сокол" ежемесячно по годовому соглашению с "Роснефтью" (ROSN.MM).

По словам источника Reuters, нефтепереработчик может запросить дополнительные поставки согласно условиям соглашений с западноафриканскими производителями Нигерией и Анголой, чтобы компенсировать потери российской нефти.

Поставка нефти в Индию

Индия считается третьим в мире крупнейшим импортером и потребителем нефти.

Согласно данным торговых источников, после того, как западные страны стали избегать закупок у РФ, страна-агрессор стала главным поставщиком нефти в Индию, вытеснив Ирак и Саудовскую Аравию на второе и третье места.

Санкционные ограничения

В прошлом месяце США наложили санкции на корабли и операторов судов за продажу российской нефти по цене более 60 долларов за баррель, установленную странами "Большой семи". Также Вашингтон ужесточил правила контроля со стороны банков и поставщиков услуг, чтобы гарантировать, что грузы не будут превышать установленную предельную цену.

После санкций несколько танкеров, предназначенных для доставки сырой нефти "Sokol" в Индию, были перенаправлены за последние два месяца. Это снизило импорт российской нефти этой страной в декабре до 11-месячного минимума.

При этом недавно заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, падение импорта российской нефти произошло из-за непривлекательных цен, а не из-за проблем с оплатой.

Экспорт нефти из РФ

Напомним, что доходы от экспорта нефти являются основой для российского бюджета и позволяют поддерживать военную экономику страны-агрессора.

В то же время, индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличающейся от доллара, и не имеет краткосрочного решения.

Ранее Bloomberg писало, что импорт сырой нефти в Индию из России упал из-за проблем с платежами. Этому способствовали санкции со стороны Запада.

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Российская ФедерацияИндияНафтаСаудовская Аравия