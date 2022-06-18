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Індія різко збільшила закупівлі російського вугілля з великими знижками, - Reuters

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Україна, Субота 18 червня 2022 15:53
Індія різко збільшила закупівлі російського вугілля з великими знижками, - Reuters Фото: вугілля з Росії продається в Індії зі знижками 30% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Закупівлі Індією російського вугілля різко зросли в останні тижні, незважаючи на глобальні санкції щодо Москви. Трейдери пропонують знижки до 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індія утримується від засудження Росії, з якою у неї давні політичні зв'язки і зв'язки у сфері безпеки. Нью-Делі захищає свої закупівлі російських товарів як частину зусиль з диверсифікації поставок і стверджує, що раптова зупинка підніме світові ціни і завдасть шкоди споживачам.

Офіційні особи США заявили Індії, що заборони на імпорт енергоносіїв з Росії немає, але вони не хочуть бачити "швидкого прискорення".

Проте, оскільки європейські імпортери уникають торгівлі з Москвою, Індійські покупці скуповують величезні обсяги російського вугілля, незважаючи на високі транспортні витрати.

Зростання поставок

Згідно з неопублікованими даними уряду Індії, з якими ознайомилося агентство Reuters, закупівлі вугілля і супутніх товарів зросли більш ніж у шість разів за 20 днів до середи в порівнянні з тим же періодом роком раніше і склали 331,17 млн доларів.

Точно так само Індійські нафтопереробні заводи скуповували дешеву російську нафту, якої уникають західні країни. Дані показали, що вартість торгівлі нафтою Індії з Росією за 20 днів до середи зросла більш ніж в 31 раз до 2,22 млрд доларів.

"Російські трейдери ліберальні щодо способів оплати і приймають платежі в індійських рупіях і дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів. Знижки привабливі, і ця тенденція збільшення закупівель російського вугілля збережеться", - сказало одне з джерел.

Великі знижки

Офшорні підрозділи таких російських вуглетрейдерів, як Suek AG, КТК і кіпрська Carbo One, в тому числі в Дубаї і Сінгапурі, пропонували знижки від 25% до 30%, що спровокувало оптові закупівлі російського енергетичного вугілля трейдерами, що поставляють комунальним підприємствам і виробникам цементу, повідомили джерела.

ЄС заборонив нові контракти на вугілля і до середини серпня змусить країни-члени блоку розірвати існуючі.

Згідно з підрахунками Reuters, Індія купувала російського вугілля в середньому на 16,55 млн доларів на день протягом трьох тижнів до середи, що більш ніж удвічі перевищує 7,71 млн доларів, які вона купувала за три місяці після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Покупки нафти в середньому становили 110,86 млн доларів на день протягом 20-денного періоду, що більш ніж в три рази перевищує 31,16 млн доларів, витрачених за три місяці, що закінчилися 26 травня.

За даними відстеження суден Refinitiv Eikon, Індійські оптові закупівлі російського вугілля будуть продовжуватися, і очікується, що червневий імпорт стане максимальним як мінімум за сім з половиною років.

Як повідомляло РБК-Україна, за перші 100 днів повномасштабної війни проти України Росія заробила 93 млрд євро на експорті викопного палива.

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