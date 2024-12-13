Индия продолжает укреплять экономические связи с Россией, - ISW

Индия продолжает сохранять и укреплять экономические отношения с Россией. Это происходит несмотря на недавние попытки страны снизить зависимость от РФ, как партнера по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Перед публикацией своего вывода аналитики отметили, что 12 декабря Reuters сообщало о том, что российская "Роснефть" и индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries подписали историческое 10-летнее соглашение. Согласно документу, Россия будет поставлять в Индию 500 000 баррелей нефти ежедневно, на сумму около в 13 млрд долларов в год.

Таким образом, за время полномасштабной войны РФ против Украины - Индия извлекла выгоду из дешевых российских энергоносителей и дальнейших станций, став в конце концов наибольшим импортером российской нефти.

Вывод ISW

Аналитики пишут, что недавно отметили усилия Индии по снижению зависимости страны от российского военного сотрудничества, укреплению связей с Западом, а также дистанцированию от явно пророссийской риторики по поводу войны в Украине.

В то же в время Индия прололжает балансировать эти шаги, поддерживая стратегические и экономические отношения с Россией, которые отвечают интересам Индии.