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Индия продолжит покупать российскую нефть из-за выгоды для страны, - глава МИД

Фото: Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индия продолжит покупать российскую нефть, поскольку это выгодно для страны, заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Индия стала крупнейшим покупателем нефти в России после Китая, поскольку нефтеперерабатывающие заводы скупают со скидкой российскую нефть, которой избегают западные покупатели после вторжения России в Украину 24 февраля.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире и традиционный союзник России, прямо не осудила вторжение и во вторник состоялась пятая встреча в этом году между Джайшанкаром и Лавровым.

"Наша основная обязанность - обеспечить индийскому потребителю наилучший возможный доступ на самых выгодных условиях к международным (нефтегазовым) рынкам. В этом отношении мы видели, что отношения между Индией и Россией идут на пользу. Так что, если это пойдет мне на пользу, я бы продолжил это", - сказал Джайшанкар.

Это заявление было сделано за месяц до того, как Соединенные Штаты и их союзники из "Большой семерки" предпримут шаги, чтобы помешать России получать прибыль от нефти путем ограничения цен.

Министр финансов США Джанет Йеллен должна посетить Индию на этой неделе.

Напомним, Китай, Турция и Индия покупают российский уголь со скидками, поскольку он попал под санкции ЕС.

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