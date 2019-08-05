Індія привела армію у боєготовність

Ілюстративне фото (bmpd.livejournal.com)

Уряд перекидає у Кашмір приблизно 8 тисяч військових

Армію і Військово-повітряні сили Індії призвели в стан підвищеної бойової готовності через ситуацію у Кашмірі. Про це повідомляє телеканал ndtv.com.

Сили були приведені у боєготовність після представлення у парламенті країни законопроекту, який скасовує закріплений у конституції країни особливий статус індійського штату Джамму і Кашмір. Відзначимо, особливий статус регіону закріплений у 370 статті конституції Індії. Ця стаття серед іншого вимагає обов'язкового схвалення більшої частини прийнятих парламентом Індії законів у місцевій асамблеї.

Так, телеканал з посиланням на джерела зазначає, що індійський уряд направляє додаткові збройні сили в спірний регіон Кашмір, мова йде приблизно про 8 тисяч військовослужбовців.

Повідомляється, що представники воєнізованих формувань перекидаються військово-транспортними літаками на північ країни з різних регіонів. Минулого тижня з центральної частини країни в регіон було додатково перекинуто близько 35 тисяч військових.

Нагадаємо, уряд Індії скасував спеціальний статус Джамму і Кашмір, який є єдиним штатом країни, населених переважно мусульманами.

Як писало РБК-Україна раніше, нещодавно в Кашмірі на кордоні сталася перестрілка між пакистанськими та індійськими військовими, в результаті якої було вбито семеро людей. З боку Пакистану були застрелені троє військових і один мирний житель, з індійської - один військовий і двоє мирних жителів, в тому числі дитина.

За даними обох сторін, в перестрілці було поранено щонайменше 20 осіб. В індійській армії звинуватили пакистанські війська в стрільбі з мінометів і стрілецької зброї вздовж лінії контролю у Кашмірі, після чого індійські солдати почали вести вогонь у відповідь.

Відзначимо, раніше у кінці березня президент Пакистану Аріф Алві заявив, що країна хоче миру з Індією, і їм слід зосередитися на охороні здоров'я та медицині.