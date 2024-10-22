RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Индия вернула 85 своих граждан, которых РФ завербовала на войну против Украины

Фото: флаг Индии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Индия вернула на родину 85 своих граждан, которых Россия обманом завербовала для войны против Украины. В то же время, еще как минимум два десятка людей остаются в армии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на IndiaTV.

"Около 85 человек вернулись из России и, к сожалению, мы вернули останки людей (погибших индийцев - ред.), которые погибли во время конфликта. Осталось около 20 человек, и мы оказываем давление на наших собеседников, требуя освободить всех оставшихся там военнослужащих", - сообщил министр.

Он добавил, что индийские дипломаты поддерживают тесный контакт с представителями МИД РФ и российского Минобороны по вопросу индийцев, которые были "незаконно или иным образом привлечены к участию в боевых действиях" в составе российской армии.

"Этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне, в том числе премьер-министром Моди и президентом Путиным", - резюмировал Мисри.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияРоссийская ФедерацияВойна в Украине