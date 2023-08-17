Индия планирует закупать российскую пшеницу со скидкой, - Reuters

Индия ведет переговоры с Россией об импорте пшеницы со скидкой к растущим мировым ценам. Импорт позволит Нью-Дели более эффективно вмешиваться в рынок, чтобы снизить цены на пшеницу, которые разогрели инфляцию до 15-месячного максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Правительство изучает возможность импорта через частную торговлю и соглашения между правительствами. Решение будет приниматься осторожно", - сказал один из анонимных источников, отвечая на вопрос об импорте пшеницы из России.

Индия не импортировала пшеницу через межправительственные соглашения в течение многих лет. В последний раз Индия импортировала значительное количество пшеницы в 2017 году, когда частные трейдеры закупил 5,3 млн тонн.

План правительства импортировать российскую пшеницу является одной из рассматриваемых мер, направленных на снижение цен на основные товары, такие как топливо, крупы и бобовые, наряду с расширением сельских схем для смягчения воздействия инфляции на бедных.

По данным источников, обсуждения носят частный характер, а окончательное решение может быть принято через несколько недель. В прошлом месяце Санджив Чопра, самый высокопоставленный государственный служащий федерального министерства продовольствия, заявил, что предложений об импорте пшеницы из России не поступало.

Низкие запасы пшеницы

По словам источника, хотя Индии требуется всего от 3 до 4 млн метрических тонн пшеницы, чтобы покрыть дефицит, Нью-Дели может рассмотреть возможность импорта от 8 до 9 млн тонн пшеницы из России, чтобы оказать гораздо большее влияние на цены.

После начала войны против Украины в прошлом году Россия стала вторым по величине продавцом товаров для Индии, главным образом благодаря скидкам на закупку нефти.

"Россия заявила о своей готовности предоставить скидку от сложившихся рыночных цен. Ограничений на вывоз продовольственных товаров из России нет", - сказал один из чиновников.

Индия также импортирует подсолнечное масло из России и рассчитывается в долларах США и планирует использовать такой же подход, добавил чиновник.

"Индия может легко получить от России скидку в размере от 25 до 40 долларов за тонну. Это гарантирует, что стоимость выгрузки пшеницы останется значительно ниже местных цен", - сказал дилер в Мумбаи, работающий в международной торговой компании.

Оптовые цены на пшеницу в Индии выросли примерно на 10% за два месяца до семимесячного максимума в августе из-за ограниченных запасов.

Запасы пшеницы на государственных складах на 1 августа составляли 28,3 млн тонн, что на 20% ниже среднего показателя за 10 лет.

В прошлом году Индия запретила экспорт пшеницы из-за более низкого урожая, и ожидается, что урожай в этом году будет как минимум на 10% ниже оценки правительства.