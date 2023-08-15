Эскалация в Черном море вызвала скачки мировых цен на пшеницу

Пшеница подешевела на мировых рынках, так как поставки зерна из портов Черного моря продолжались, несмотря на рост напряженности в ключевом экспортном регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Базовые фьючерсы в Чикаго торговались около 6,40 доллара за бушель после падения на 1,9% в понедельник. На выходных Россия открыла огонь по кораблю в попытке заставить его остановиться для проверки, что является продолжением боевых действий на водном пути после того, как в начале месяца украинские дроны атаковали российские суда.

Несмотря на эскалацию, Rabobank сообщает, что экспорт продолжается как из Украины, так и из России. Пшеница остается на 19% ниже в этом году из-за небывалых урожаев.

Министерство сельского хозяйства США повысило оценку экспорта российской пшеницы до 48 млн тонн в сезоне 2023-24 годов. Это означает почти четверть мировой торговли теперь будет приходиться на Россию.

Поставки зерна в Причерноморье оказались под угрозой после истечения срока действия в июле соглашения, разрешавшего безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно и другие продукты питания из портов Большой Одессы.

Урожай в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обновило прогноз урожая в 2023 году.

Хотя общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом году, и составила 10 895 тыс. га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур (до 51,8 ц/га)

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы - 20,9 млн тонн, ячменя - 5,8 млн тонн и кукурузы - 28,1 млн тонн.

Зерновой коридор

Напомним, в период с августа 2022 по июль 2023 действовала Черноморская зерновая инициатива, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы. В то же время Россия вышла из соглашения.

НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны.

В то же время, в НБУ предполагают, что ограничения со стороны ЕС к экспорту сельхозпродукции "будут действовать до 15 сентября и не будут продлены".

По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".