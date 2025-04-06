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Индия не планирует ответных мер на пошлины Трампа, - Reuters

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Индия не планирует принимать ответные меры против тарифов Трампа. Между странами идут переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, администрация премьер-министра Нарендра Моди изучила пункт в приказе президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Он предусматривает возможность послабления тарифов для торговых партнеров, которые "предпримут существенные шаги для исправления несбалансированных торговых соглашений".

Второй правительственный чиновник рассказал, что Нью-Дели видит преимущество в том, что Индия является одной из первых стран, начавших переговоры о торговом соглашении с Вашингтоном. Также он сказал, что странам находятся в лучшем положении, чем Китай, Вьетнам и Индонезия, которые пострадали от более высоких пошлин США.

Таким образом, Индия присоединись к Тайваню и Индонезии, которые тоже отказались вводить ответные меры.

Евросоюз готовит ответ Трампу

Напомним, по данным Reuters, Евросоюз в ближайшие планирует принять контрмеры против пошлин, введеных Дональдом Трампом. Ожидается, что будет принят пакет тарифов на импорт товаров из США объемом до 28 млрд долларов.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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