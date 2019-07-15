Індія скасувала запуск місячної місії через технічні проблеми

Запуск індійської ракети Chandrayaan-2 на Місяць був скасований за 56 хвилин до запланованого старту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що запуск автоматичної міжпланетної станції планувалося здійснити з допомогою триступеневої ракети GSLV Mk-III з пускового майданчика Космічного центру імені Сатиша Дхавана, розташованого на острові Шріхарікота в Бенгальській затоці.

“У зв'язку з технічною проблемою, що виникла за годину до запуску, в якості запобіжного заходу запуск "Чандраян-2" скасовано. Нова дата запуску буде оголошена пізніше", - йдеться в повідомленні Indian Space Research Organization.

За даними видання, на місії “Чандраян-2“ було витрачено 150 млн доларів. Це має бути перша ракета, яка висадилася на південному полюсі Місяця. Метою місії є пошук води і мінералів на супутнику Землі.

Відзначимо, в разі успішної місії Індія стала б четвертою країною в світі після СРСР, США і Китаю, яка здійснила м'яку посадку свого космічного апарата на поверхню Місяця.

Нагадаємо, раніше в NASA випробували "марсіанський вертоліт". Лабораторія реактивного руху Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору Сполучених Штатів Америки (NASA) провела успішне випробування вертольота, який планують відправити на Марс. На вертольоті встановлена камера, завдяки якій він зможе робити високоякісні кольорові знімки на Марсі і передавати їх на Землю.