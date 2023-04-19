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Индия в ближайшее время может продать России продукцию из специальной стали, - Reuters

Фото: Флаг Индии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Индийская компания JSW Steel планирует продавать России продукцию из специальной стали в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы планируем продавать в Россию некоторые специальные продукты, в том числе сталь с полимерным покрытием", - заявил представитель компании на условиях анонимности.

Экспорт стали из Индии упал до пятилетнего минимума в финансовом году, завершившемся в марте, после замедления мирового спроса и снижения экспортных пошлин.

Однако заместитель управляющего директора JSW Steel Джаянт Ачарья заявила, что ей неизвестно о планах продукции из специальной стали.

Напомним, чтоИндия и Китай скупили подавляющее большинство российской нефти в апреле по ценам выше ценового лимита в 60 долларов за баррель.

Российский "Газпромбанк" расширил свои связи с банками в Индии, чтобы ускорить торговлю между двумя странами в национальных валютах, поскольку РФ в текущем году стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

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