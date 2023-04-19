Индия в ближайшее время может продать России продукцию из специальной стали, - Reuters

Индийская компания JSW Steel планирует продавать России продукцию из специальной стали в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы планируем продавать в Россию некоторые специальные продукты, в том числе сталь с полимерным покрытием", - заявил представитель компании на условиях анонимности.

Экспорт стали из Индии упал до пятилетнего минимума в финансовом году, завершившемся в марте, после замедления мирового спроса и снижения экспортных пошлин.

Однако заместитель управляющего директора JSW Steel Джаянт Ачарья заявила, что ей неизвестно о планах продукции из специальной стали.