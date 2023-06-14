Индия может приобрести в США крупную партию дронов, сделку обсудят Байден и Моди

В преддверии государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон администрация президента США Джо Байдена подталкивает Нью-Дели к покупке американских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам осведомленных чиновников Белого дома, США подталкивают Индию к преодолению собственной бюрократической волокиты и продвижению сделки.

Индия уже давно проявляет интерес к закупке крупных беспилотников. Но бюрократические препятствия мешают заключению долгожданной сделки по беспилотникам SeaGuardian, которая может стоить от 2 до 3 млрд долларов.

Изначально Индия намеревалась приобрести 30 БПЛА, также сообщалось о 24 и 18 экземплярах. В Нью-Дели также хотят, чтобы компоненты дронов производились внутри страны, что может осложнить любую сделку.

Источники сообщили, что Моди и Байден также обсудят совместное производство боеприпасов и бронетранспортеров.

"Это решение должно быть принято правительством Индии. Мы думаем, что для них было бы хорошо пойти на покупку MQ-9. Но эти решения в большей степени зависят от Индии, чем от нас", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл во вторник в Нью-Дели, чтобы завершить подготовку к визиту Моди в Вашингтон.

Группа четырех стран – США, Индия, Австралия и Япония – уже некоторое время эксплуатируют дроны MQ-9B SeaGuardian. В настоящее время Индия арендует MQ-9B у США в рамках операции по сбору разведданных.

Уничтожение дрона MQ-9 над Черным морем

Напомним, 16 марта 2023 года российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем. Это произошло в международном воздушном пространстве.

Россия сначала заявила, что не имеет отношения к падению беспилотника. Но на опубликованных кадрах заметно, что дрон атаковали именно российские самолеты.

Подробнее об инциденте с дроном MQ-9 Reaper - в материале РБК-Украина.