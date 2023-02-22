Индия не хочет, чтобы на G20 обсуждали новые санкции против России, - Reuters

На полях встречи G20 в Индии финансовые лидеры стран G7 встретятся 23 февраля. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщал, что будут обсуждаться новые санкции против РФ.

Официальные лица, принимающие непосредственное участие в состоявшейся на этой неделе встрече министров финансов и глав центральных банков G20, заявили, что будут обсуждаться экономические последствия войны, но Индия не желает рассматривать дополнительные ограничения против России.

"Индия не заинтересована в обсуждении или поддержке каких-либо дополнительных санкций в отношении России во время G20. Существующие санкции против России повлияли на мир", - заявил индийский дипломат на условиях анонимности.

Другой чиновник сказал, что санкции не являются вопросом G20. По его словам, G20 является экономическим форумом для обсуждения вопросов роста благосостояния стран.