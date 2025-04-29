Индия готовит ответ Пакистану: Моди дал армии полную свободу действий

Конфликт Индии и Пакистана

Напомним, недавно между Индией и Пакистаном вспыхнул серьезный конфликт после нападения боевиков на группу туристов в спорном регионе Кашмир. Страны, которые обладают ядерными арсеналами, пригрозили друг другу войной, а на границе между ними уже произошли первые столкновения.

23 апреля в индийской части региона Кашмир боевики расстреляли группу туристов. Нападение стало самым кровавым за последние годы, ведь от рук боевиков погибло более 20 человек.

Индия обвинила Пакистан в организации такого теракта. Также Дели временно вышел из соглашения по водам Инда с Исламабадом.

Подробнее о конфликте между двумя ядерными державами - в материале РБК-Украина.

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